Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad
Feldberg (LK MSE) (ots)
Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der K96 zwischen Schlicht und Feldberg ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kleinkraftrad.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer aus bislang unbeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der 17-jährige deutsche Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg gebracht und dort medizinisch versorgt.
Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell