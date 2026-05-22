Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Feldberg (LK MSE) (ots)

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der K96 zwischen Schlicht und Feldberg ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kleinkraftrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer aus bislang unbeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der 17-jährige deutsche Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg gebracht und dort medizinisch versorgt.

Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell