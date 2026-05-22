Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 104 in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Woldegker Straße (B 104) Höhe Fritz-Reuter-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug. Infolge des Zusammenstoßes wurde das betroffene Fahrzeug auf ein weiteres davor befindliches Fahrzeug geschoben. Die Unfallverursacherin sowie ihre 13-jährige Beifahrerin standen nach dem Unfall unter Schock und wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Beobachtung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zwei der insgesamt drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gegen die 23-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229 Strafgesetzbuch eingeleitet.

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