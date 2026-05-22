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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Widerstandshandlung nach Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Bergen (LK VR) (ots)

Am 21.05.2026, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Rotenseepark in der Ortslage Bergen auf Rügen. Durch einen körperlichen Übergriff eines 32-jährigen deutschen Staatsbürgers auf einen 15- Jährigen und einen 18- Jährigen (beide deutsche Staatsangehörige) wurde der jugendliche Geschädigte leicht verletzt.

Der Beschuldigte wies einen Atemalkoholwert von 2,97 Promille auf und stand weiterhin im Verdacht sich strafbar gem. §316 StGB Trunkenheit im Verkehr gemacht zu haben, da er mit dem Fahrrad unterwegs war.

Bei der Realisierung polizeilicher Maßnahmen griff der Beschuldigte die Beamten an, bewarf sie mit seinem Fahrrad und versuchte anschließend weiterhin körperlich auf die Beamten einzuwirken. Er zeigte sich fortwährend verbal aggressiv, beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte sich weiterhin aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen zu sperren. Bei der Unterbindung der Widerstandshandlungen verletzte sich ein Polizeivollzugbeamter.

Der polizeiliche Einsatz endete mit einer Gewahrsamnahme im Polizeihauptrevier Bergen und einer anschließenden Verbringung in das Krankenhaus West nach Stralsund, unter Fortbestehung massiver Widerstandshandlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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