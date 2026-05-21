Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Strasburg- 20.000 Euro Schaden

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 21.05.2026 gegen 18:45 Uhr bemerkten Anwohner der Thomas-Müntzer-Straße in Strasburg Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude am Brauhausberg. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Strasburg, Neuensund und Blumenhagen waren mit acht Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch der RTW war im Einsatz und musste einen Kameraden der Feuerwehr wegen Kreislaufbeschwerden behandeln. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Thomas-Müntzer-Straße war für den Zeitraum der Löscharbeiten vollgesperrt, was zu Behinderungen des Schienenersatzverkehrs führte. Es wurde ein Abrissunternehmen durch die Feuerwehr beauftragt, das Gebäude einzureißen, um effizient löschen zu können. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Es wird gegenwärtig von Brandstiftung durch einen unbekannten Täter ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungsarbeiten übernommen.

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