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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Strasburg- 20.000 Euro Schaden

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 21.05.2026 gegen 18:45 Uhr bemerkten Anwohner der Thomas-Müntzer-Straße in Strasburg Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude am Brauhausberg. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Strasburg, Neuensund und Blumenhagen waren mit acht Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch der RTW war im Einsatz und musste einen Kameraden der Feuerwehr wegen Kreislaufbeschwerden behandeln. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Thomas-Müntzer-Straße war für den Zeitraum der Löscharbeiten vollgesperrt, was zu Behinderungen des Schienenersatzverkehrs führte. Es wurde ein Abrissunternehmen durch die Feuerwehr beauftragt, das Gebäude einzureißen, um effizient löschen zu können. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Es wird gegenwärtig von Brandstiftung durch einen unbekannten Täter ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungsarbeiten übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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