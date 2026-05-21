Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec-Fahrer

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 21.05.2026 gegen 17:15 Uhr kam es in der Tiergartenstraße in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) den Bürgersteig der Tiergartenstraße in Richtung Tiergarten. Zeitgleich wollte ein 32- jähriger deutscher Opel-Fahrer von einem Grundstück auf die Tiergartenstraße auffahren. Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse tastete sich der PKW langsam auf den Gehweg vor. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte und verletzte sich infolge des Zusammenstoßes am Bein. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

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