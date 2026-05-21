Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Betrunken mit dem Mofa auf der Autobahn unterwegs
Grimmen (ots)
Am gestrigen Mittwoch (20. Mai 2026) wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr ein Mofa-Fahrer auf der Landesstraße 19 bei Grimmen gemeldet, der nach Zeugenangaben Schlangenlinien fuhr und anschließend auf die Bundesautobahn 20 auffuhr.
Der 65-jährige deutsche Mofafahrer konnte gegen 12:50 Uhr auf der Landesstraße 19, unweit der Abfahrt Grimmen-West, festgestellt und kontrolliert werden.
Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.
Zudem wurden das Mofa samt Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.
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