Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen Donnerstag (21. Mai 2026) ereignete sich um 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 22.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 61-jährige deutsche Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Piaggio auf der Landesstraße 22 zwischen Hirschburg und Klein Müritz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 61-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell