Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schulterblick vergessen - zwei PKW landen auf dem Acker

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 21.05.2026 kam es auf der Kreisstraße 8 zwischen Alt Pansow und Klein Zetelvitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Nissan SUV und einem VW Bus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte der 62- jährige VW- Fahrer den vorausfahrenden 42- jährigen Nissan- Fahrer. Als sich der VW Bus ungefähr auf gleicher Höhe mit dem Nissan befand, scherte dieser jedoch ebenfalls aus, um ein davor befindliches Fahrzeug zu überholen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, so dass beide PKW auf dem Acker landeten und dort zum Stillstand kamen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Person verletzt und beide Fahrzeuge verfehlten nur knapp die Bäume in der dortigen Alleenstraße. Offenbar vergaß der Fahrzeugführer des Nissan den Schulterblick und übersah dabei den bereits neben ihm fahrenden VW Bus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

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