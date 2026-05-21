Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer durch Unfall lebensbedrohlich verletzt

Lubmin (ots)

Am heutigen Nachmittag, 21. Mai 2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 262.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 74-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 46-jähriger Motorradfahrer die L 262 in entgegengesetzte Richtungen. Auf Höhe des Abzweiges nach Lubmin Marina beabsichtigte der 74-Jährige nach links in den Freesendorfer Weg abzubiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Motorrad, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 46-Jährige zog sich durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

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