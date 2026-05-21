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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und wird verletzt

Barth (LK VR) (ots)

Am 21.05.2026 gegen 20:00 Uhr fuhr ein 81-jähriger deutscher Fahrradfahrer vom Parkplatz des Ärztehauses im Reifergang in Barth. Der aus Barth stammende Mann missachtete die Vorfahrt eines PKW, welcher aus Richtung Altstadt in Richtung Hafen fuhr. Der 55-jährige deutsche Kraftfahrzeugführer versuchte mit einer Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch misslang. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch das Ausweichmanöver wurde der PKW am Bordstein so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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