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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (LK MSE) (ots)

Am 21.05.2026, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich auf der B192 zwischen den Warener Ortsteilen Eldenburg und Eldenholz ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters der Marke Peugeot befuhr die Bundesstraße aus Richtung Waren kommend in Fahrtrichtung Klink. Vor ihm führte ein 38-jähriger Deutscher in selber Fahrtrichtung sein LKW-Gespann mit Anhänger. Auf-grund eines noch vor dem LKW fahrenden Kraftfahrzeuges, welches von der B192 in die Ortschaft Eldenburg abbog, löste der Notbremsassistent des LKW aus. Der Fahrzeugführer des Transporters konnte aufgrund zu geringen Abstandes zum vorausfahrenden LKW-Gespann nicht mehr rechtzeitigt bremsen und fuhr auf dessen Anhänger auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Transporter aus, hierbei wurde die 64-jährige deutsche Beifahrerin leichtverletzt und musste vor Ort durch Rettungskräfte ambulant versorgt werden. Der Fahrzeugführer selbst und auch der Fahrer des LKW blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B192 für ca. 45 Minuten durch die eingesetzten Polizeikräfte halbseitig gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der Transporter war aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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