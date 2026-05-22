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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Handwerksfirma und Dieseldiebstähle im Bereich Marlow - Polizei sucht Zeugen

Marlow (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20.05.2026) gegen 20:00 Uhr bis Donnerstag (21.05.2026) gegen 10:30 Uhr, kam es in Alt Guthendorf am Park in der Gemeinde Marlow, zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Handwerksfirma.

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge, unter anderem der Marken Makita und Hilti. Weiterhin wurden aus einem auf dem Gelände abgestellten Bagger fast 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus wurde der Polizei ein weiterer Dieseldiebstahl im Bereich Marlow angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten ebenfalls unbekannte Täter im nahezu gleichen Tatzeitraum auf einer Baustelle an der Landesstraße 19, Höhe der Abfahrt Dudendorf, insgesamt etwa 500 Liter Diesel aus einem Lastkraftwagen sowie einem Bagger. Der dort entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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