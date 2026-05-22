Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Gemeinde Süderholz (ots)

Am heutigen Freitag (22.05.2026) ereignete sich kurz vor 03:00 Uhr auf der B194 in der Gemeinde Süderholz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam eine 43-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Opel aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen.

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