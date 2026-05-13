Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld aus Wohnungen in Kassel-Fasanenhof und -Kirchditmold: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof und -Kirchditmold:

Gleich zweimal haben Trickdiebe am gestrigen Dienstagnachmittag in den Kasseler Stadtteilen Fasanenhof und Kirchditmold zugeschlagen. Die Täter gaben sich als Wasserwerker aus und gelangten so in die Wohnungen ihrer Opfer, wo sie neben Bargeld auch ein Kofferradio und ein Massagegerät entwendeten. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die Unbekannten, die in beiden Fällen trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden konnten.

Die erste Tat ereignete sich im Stadtteil Fasanenhof, wo ein männlicher Täter gegen 15 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin in der Ihringshäuser Straße klingelten und vorgab, den Stand des Wasserzählers ablesen zu müssen. Während er die Dame daraufhin im Badezimmer geschickt ablenkte, betrat offenbar ein weiterer Täter ungesehen die Wohnung durch die von seinem Komplizen offenstehen gelassene Wohnungstür. Dann brachte er ein Portemonnaie und Bargeld in seinen Besitz und flüchtete wieder. Nachdem auch der angebliche Handwerker wieder gegangen war, stellte die Rentnerin den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Der falsche Wasserwerker wurde als 50 bis 60 Jahre alt, zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß und mit dickem Bauch beschrieben. Er soll einen blauen Pullover, eine dunkelblaue Stoffjacke sowie eine dunkle Hose geschrieben haben.

Nur etwa eine halbe Stunde später ereignete sich die zweite Tat in einem Wohngebiet zwischen der Wolfhager Straße und dem Blumenäckerweg in Kirchditmold. Auch hier lenkte der Mann, der sich zuvor an der Wohnungstür glaubhaft als Wasserwerker ausgegeben hatte, eine Seniorin in ihrem Badezimmer ab, währen ein weiterer Täter heimlich die Wohnung betrat und Bargeld, ein altes Kofferradio sowie ein Massagegerät entwendete. Der Täter, der sich als Wasserwerker ausgegeben hatte, soll etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er soll kurzes Haar und keinen Bart gehabt und ein weißes Langarmshirt getragen haben.

Zeugen, die am Dienstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

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