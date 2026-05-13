Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren in Kassel: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt und -Bettenhausen:

Gleich zweimal wurde ein Mann als Teil einer unbekannten Betrügerbande am gestrigen Dienstag bei Senioren im Kasseler Osten als falscher Bankmitarbeiter vorstellig. In beiden Fällen gelang es ihm noch bevor der Betrug aufflog und die Karten gesperrt wurden, Geld an zwei Automaten abzuheben. Die Kasseler Kripo sucht nun, auch mithilfe der Täterbeschreibung des Abholers, nach Zeugen, die Hinweise auf die Betrüger geben können.

Zunächst hatte ein hochbetagter Mann am Vormittag einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss erhalten, wobei sich der Anrufer am anderen Ende der Leitung glaubhaft als Mitarbeiter seiner Bank ausgab. Dieser schilderte, dass im Rahmen der Bankaufsicht unrechtmäßige Abbuchungen vom Konto des Seniors registriert wurden. Durch die geschickte Gesprächsführung des Betrügers wartete der in Sorge um die Sicherheit seines Geldes geratene Senior auf einen Bankmitarbeiter, der seine EC-Karte zur Überprüfung abholen sollte. Der unbekannte Täter erschien schließlich gegen 11:00 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße, nahe der Hafenbrücke, und ließ sich die Karte geben sowie die PIN nennen. Nachdem der Mann verschwunden war, kamen dem Opfer Zweifel, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Der zweite Fall ereignete sich am Nachmittag gegen 15:30 Uhr in Kassel-Bettenhausen. Mit der gleichen miesen Masche gelang es mutmaßlich demselben unbekannten Täter nach dem vorherigen Anruf seines Komplizen, die EC-Karte samt PIN bei einer Seniorin in der Miramstraße, nahe der Eichwaldstraße, abzuholen. Noch bevor das Opfer den Betrug bemerkte und die Karte sperren ließ, hob der Betrüger an einem nahegelegenen Bankautomaten in der Leipziger Straße 1.500 Euro ab. Anschließend verliert sich seine Spur.

Bei dem Abholer der EC-Karten soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose trug.

Zeugen, die gestern im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

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