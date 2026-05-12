Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gefährliche Trunkenheitsfahrt dank Zeugin gestoppt: 34-jähriger Autofahrer sorgt mit Überholmanöver selbst für seine Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Mit seiner rasanten Fahrweise hat ein Autofahrer in der Nacht zum heutigen Dienstag in Kassel selbst für seine Festnahme gesorgt. Der 34 Jahre alte Mann hatte sich unter erheblichem Alkoholeinfluss und ohne Führerschein hinters Steuer eines Mercedes Sprinter gesetzt. Die gefährliche Trunkenheitsfahrt konnte schließlich dank einer aufmerksamen Zeugin durch die Polizei beendet werden, bevor jemand zu Schaden kam.

Kurz vor 23 Uhr hatte die Autofahrerin den Notruf 110 gewählt, nachdem sie in der Leipziger Straße in Bettenhausen von dem Transporter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden war. Dank der von der Zeugin abgegebenen Beschreibung des Fahrzeugs, das mit auffälliger Fahrweise weiter in Richtung Stadtmitte unterwegs war, konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den Mercedes einige Minuten später in der Kasseler Südstadt stoppen und kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,2 Promille, außerdem hat der 34-jährige Fahrer aus Kassel keinen Führerschein. Er musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe abgenommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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