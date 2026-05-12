Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zigaretten bei nächtlichem Einbruch in Naumburger Supermarkt gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Naumburg (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel):

Eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in der Nacht auf den heutigen Dienstag in einem Supermarkt in Naumburg erbeutet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch zwischen 0:30 und 01:15 Uhr in der Ippinghäuser Straße ereignet. Während dieser Zeit hatten die unbekannten Täter eine Nebeneingangstür des Marktes aufgebrochen, sich zielstrebig zu den Regalen mit Tabakwaren im Kassenbereich begeben und diese in mitgebrachte Behältnisse gepackt. Mit ihrer Beute ergriffen sie schließlich die Flucht durch die zuvor aufgebrochene Tür und weiter in unbekannte Richtung. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die in der Nacht zu heute verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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