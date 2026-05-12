Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 5.000 Euro Schaden an geparktem Tesla angerichtet: Zeugen nach Unfallflucht in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Einen erheblichen Schaden an einem geparkten grauen Tesla Model S hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am gestrigen Montagmorgen auf einem Parkplatz im Kasseler Stadtteil Harleshausen angerichtet. Der Pkw hatte in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 10:35 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Wolfhager Straße, gegenüber der Grebenstraße, gestanden. In diesem Zeitraum stieß der unbekannte Verursacher vermutlich beim Rangieren gegen den hinteren linken Kotflügel, den Stoßfänger und die Heckleuchte. Da der unbekannte Fahrer anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern, wenden sich die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

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