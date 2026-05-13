Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Spendensammlung vorgegaukelt: Zeugen nach Trickdiebstahl in Kaufunger Supermarkt gesucht

Kaufungen (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines dreisten Trickdiebstahls durch drei unbekannte Täter, der sich am gestrigen Dienstagabend in einem Supermarkt in Kaufungen ereignete, sucht die Kasseler Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte das Trio gegen 20 Uhr in dem Supermarkt in der Straße "Am Stechkopf" Kunden angesprochen und mithilfe eines Schriftstücks vorgegeben, Spenden für behinderte Menschen zu sammeln. Nachdem mehrere Passanten ohne Interesse weitergegangen waren, blieb ein angesprochener Mann aus Kaufungen stehen und holte seine Geldbörse heraus, um 5 Euro zu spenden. Währenddessen kam ihm einer der vermeintlichen Spendensammler sehr nahe und verdeckte mit seinem Klemmbrett das Portemonnaie, um blitzschnell einen 100 Euro Schein daraus zu stehlen. Anschließend flüchteten die drei Männer aus dem Geschäft, stiegen in einen grauen Audi A4 und fuhren davon. Es soll sich um drei 27 bis 37 Jahre alte Männer mit schwarzen Haaren, schwarzen Bärten und dunklerem Teint gehandelt haben, von denen einer ein Basecap mit dem Schild nach hinten trug. Alle drei hatten ein Klemmbrett in der Hand.

Neben der Auswertung der Videoaufzeichnung des Geschäfts suchen die Ermittler auch nach Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebe oder ihr genutztes Fahrzeug geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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