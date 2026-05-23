Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf der L 262

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 22.05.2026 gegen 23:00 Uhr ereignete sich auf der L 262, kurz hinter der Ortslage Wolgast, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw Audi die L 262 aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Fahrtrichtung Wolgast. Auf gerader Strecke kam ihm ein bislang unbekannter Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus und kollidierte dabei mit der Schutzplanke. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der 18-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des 18-Jährigen sowie an der Schutzplanke und der Bankette ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

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