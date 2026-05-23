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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in Pasewalk - mehrere Verletzte

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am Abend des 22.05.2026 ereignete sich gegen 20:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Pasewalk ein schwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer und drei weitere leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem Pkw Honda die Bahnhofstraße in Richtung Ueckerstraße. Vor einem Bahnübergang mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, da die Bahnschranken geschlossen waren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Honda nahezu ungebremst auf einen wartenden Mitsubishi auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam es zu einer weiteren Kollision mit einem davorstehenden PKW Renault.

Der 72-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Auch die Beifahrerin des Hondas wurde schwer verletzt und in das Klinikum Pasewalk eingeliefert. Die Fahrzeugführerin des Renault sowie die Beifahrerin des Mitsubishi erlitten leichte Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem des Unfallverursachers ursächlich gewesen sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Bahnhofstraße für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Neben mehreren Funkstreifenwagen kamen Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Pasewalk zum Einsatz. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 52.000 Euro geschätzt. Am Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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