Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Apen

Augustfehn: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Diebstahl

Oldenburg (ots)

Am späten Dienstagabend, 05.05.2026, gelang es der Westersteder Polizei im Zusammenspiel mit dem betroffenen Geschädigten, zwei Personen zu stellen, die zuvor Wertgegenstände aus seinem abgestellten Transporter entwenden konnten.

Gegen 22:30 Uhr meldete sich der Geschädigte bei der Polizei und schilderte, dass in sein Fahrzeug eingebrochen worden sei und er zwei Personen verfolge. Die Beamten kamen diesem sofort zur Hilfe und stellten die Personen im Wohngebiet rund um die Lessingstraße. Bei den beiden Männern, einem 36-Jährigen aus Emden sowie einem 45-jährigen Dortmunder, konnte das erlangte Diebesgut aufgefunden werden. Sie wurden anschließend weiteren Maßnahmen unterzogen und später wieder entlassen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug unverschlossen abgestellt wurde, wird seitens der Polizei daran erinnert, Eigentum stets gegen Zugang und Wegnahme Anderer ordnungsgemäß zu sichern sowie Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug liegen zu lassen. Somit schützen Sie sich und Ihr Vermögen.

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