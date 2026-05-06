Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche und Aufbrüche von Transportern - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen und Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mitternacht und 6:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Handwerksbetrieb in der Ekernstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet.

Ebenfalls in der selben Nacht, zwischen 23:30 Uhr und 2:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Gerhard-Stalling-Straße. Die Täter entwendeten hochwertige Gartengeräte. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. (527777)

In der Rennplatzstraße wurden ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Transporter das Ziel von Tätern. Die Unbekannten schnitten jeweils einen Teil der Schiebetür auf, um die Fahrzeuge zu öffnen. Aus beiden Transportern wurde hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Zu zwei weiteren Fällen kam es in der Stresemannstraße. Auch dort schnitten Täter in der Nacht zu Dienstag Löcher in die Seiten von zwei Transportern, um in die Fahrzeuge zu gelangen. In einem Fall wurde Werkzeug entwendet, im anderen Fall machten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. (523037)

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

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