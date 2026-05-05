Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerpunktkontrolle Fahrtüchtigkeit: Polizei stellt zahlreiche Verstöße in Oldenburg fest

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei unter dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" eine umfangreiche Verkehrskontrolle in der Messestraße in Oldenburg durch. Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest.

Für die durchgeführten Kontrollen wurde der Verkehr von der Donnerschweer Straße - sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts - gezielt auf die Messestraße geleitet und dort kontrolliert. Parallel dazu fanden weitere Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet statt.

Ziel der Maßnahmen war insbesondere das Erkennen von Beeinflussungen der Fahrtüchtigkeit sowie weiterer verkehrsrelevanter Verstöße. An der Kontrolle waren unter anderem speziell geschulte Beamte beteiligt, die auf das Erkennen von Beeinflussungen durch Betäubungsmittel spezialisiert sind.

Im Verlauf der Kontrolle wurden mehrere hundert Fahrzeuge überprüft. In insgesamt 12 Fällen stellten die Einsatzkräfte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel - darunter Cannabis und Kokain - bei Fahrern von Autos sowie E-Scootern fest.

In einem weiteren Fall wurde ein 54-jähriger Mann aus dem Ammerland kontrolliert, der seinen BMW mit einer Alkoholbeeinflussung von 1,20 Promille führte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamten in drei Fällen fest, dass für die kontrollierten Fahrzeuge kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Den Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer kontrollierten Person wurde ein offener Haftbefehl festgestellt. Nach Begleichung der offenen Forderung konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

In zwei weiteren Fällen konnten zudem Autofahrer keinen Führerschein vorweisen. Auch hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bewertet die Kontrollen als erfolgreich und kündigt an, auch künftig vergleichbare Schwerpunktkontrollen durchzuführen,.

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