PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerpunktkontrolle Fahrtüchtigkeit: Polizei stellt zahlreiche Verstöße in Oldenburg fest

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei unter dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" eine umfangreiche Verkehrskontrolle in der Messestraße in Oldenburg durch. Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest.

Für die durchgeführten Kontrollen wurde der Verkehr von der Donnerschweer Straße - sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts - gezielt auf die Messestraße geleitet und dort kontrolliert. Parallel dazu fanden weitere Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet statt.

Ziel der Maßnahmen war insbesondere das Erkennen von Beeinflussungen der Fahrtüchtigkeit sowie weiterer verkehrsrelevanter Verstöße. An der Kontrolle waren unter anderem speziell geschulte Beamte beteiligt, die auf das Erkennen von Beeinflussungen durch Betäubungsmittel spezialisiert sind.

Im Verlauf der Kontrolle wurden mehrere hundert Fahrzeuge überprüft. In insgesamt 12 Fällen stellten die Einsatzkräfte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel - darunter Cannabis und Kokain - bei Fahrern von Autos sowie E-Scootern fest.

In einem weiteren Fall wurde ein 54-jähriger Mann aus dem Ammerland kontrolliert, der seinen BMW mit einer Alkoholbeeinflussung von 1,20 Promille führte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamten in drei Fällen fest, dass für die kontrollierten Fahrzeuge kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Den Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer kontrollierten Person wurde ein offener Haftbefehl festgestellt. Nach Begleichung der offenen Forderung konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

In zwei weiteren Fällen konnten zudem Autofahrer keinen Führerschein vorweisen. Auch hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bewertet die Kontrollen als erfolgreich und kündigt an, auch künftig vergleichbare Schwerpunktkontrollen durchzuführen,.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 13:32

    POL-OL: Polizei sucht Zeugen und mögliche Opfer nach Vorfall im Olantis

    Oldenburg (ots) - Nach einem Vorfall am Samstagabend im Olantis Huntebad sucht die Polizei nach Zeugen sowie möglichen betroffenen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wandten sich gegen 19:30 Uhr zwei junge Frauen an das Schwimmbadpersonal und meldeten einen auffälligen Mann. Sie gaben an, beobachtet zu haben, wie dieser wiederholt die Nähe zu Mädchen gesucht ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:37

    POL-OL: Nach Diebstahl in Kiosk - Mann mit offenem Haftbefehl festgenommen

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag kam es am Hochheider Weg zu einem Diebstahl in einem Kiosk. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger konnte im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden, der Mann hatte mehrere offene Haftbefehle. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Mann gegen 13:30 Uhr den Verkaufsraum des Kiosks. Dort nahm er zunächst eine Getränkedose aus dem ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 12:11

    POL-OL: Beschädigung an Gullischacht und Garagen in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 02.Mai, kam es gegen 18:00 Uhr im Stadtteil Bloherfelde zu einer Explosion in einem Gullischacht. Mehrere Anwohner wurden durch den lauten Knall aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei zog einige Schaulustige an, zu einer Behinderung der eingesetzten Kräfte kam es dabei aber nicht. Erste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren