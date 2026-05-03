Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Beschädigung an Gullischacht und Garagen in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 02.Mai, kam es gegen 18:00 Uhr im Stadtteil Bloherfelde zu einer Explosion in einem Gullischacht. Mehrere Anwohner wurden durch den lauten Knall aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei zog einige Schaulustige an, zu einer Behinderung der eingesetzten Kräfte kam es dabei aber nicht. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass Reparaturarbeiten in der Nähe von Garagen stattfanden. In diesem Zusammenhang könnte eine entzündliche Flüssigkeit in den Gullischacht geraten sein. Durch fahrlässigen Umgang mit einer Zündquelle kam es vermutlich zu der Explosion, die den Gullischacht sowie zwei Garagentore beschädigte. Eine Gefährdung für Anwohner oder Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt. Weitere Ermittlungen dauern an.

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