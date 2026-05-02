Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Küchenbrand im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens, eine Person leicht verletzt ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 12:45 Uhr, geriet durch einen Fettbrand auf dem Herd die Küchenzeile im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebes in Apen-Klauhörn in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Apen und Godensholt abgelöscht werden, die Brandentdeckerin wurde durch Rauchgasentwicklung leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Weitere Familienmitglieder waren zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Es entstand ein Schaden in oberer fünfstelliger Höhe, das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar.

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