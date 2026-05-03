Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Westerstede, OT Ocholt
Oldenburg (ots)
Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wird eine Streife der Polizei Westerstede wegen einer Ruhestörung zu einem Wohnhaus in der Ortschaft Ocholt gerufen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme fährt ein 29 jähriger Emsländer seinen Pkw rückwärts von einem Grundstück herunter und prallt gegen einen, auf dem grünstreifen befindlichen, Straßenbaum. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wird der Führerschein des Mannes sichergestellt.
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