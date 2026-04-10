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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Besondere Ehrung für 70 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft

FW-AUR: Besondere Ehrung für 70 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft
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Aurich-Wiesens (ots)

Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte die Freiwillige Feuerwehr Wiesens vor Kurzem feiern: Wilhelm Christoffers blickt auf beeindruckende 70 Jahre Mitgliedschaft zurück. Am 1. April 1956 trat er in die Feuerwehr ein und ist ihr bis heute in besonderer Treue verbunden. Im Rahmen einer eigens einberufenen Sonderversammlung wurde dieses seltene Jubiläum feierlich gewürdigt. Vertreter aus der Politik, der Feuerwehrführung und die Ehrenabteilung Wiesens nahmen an der Ehrung teil. Ebenso waren Abordnungen der Ehrenabteilungen aus Weene, Holtrop und Brockzetel anwesend, um ihre Anerkennung auszudrücken.

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte bereits der Empfang: Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wiesens sowie die Kinder- und Jugendabteilung bereiteten Wilhelm Christoffers einen würdevollen Überraschungsempfang und standen mit Fackeln Spalier, um ihn gebührend willkommen zu heißen. In den vergangenen sieben Jahrzehnten hat Wilhelm Christoffers die Entwicklung der Feuerwehr nicht nur miterlebt, sondern aktiv mitgestaltet.

Sein Engagement ging dabei weit über den normalen Dienst hinaus: Zwölf Jahre lang übernahm er die verantwortungsvolle Aufgabe des Ortsbrandmeisters und führte die Wehr mit großem Einsatz und Weitsicht. Sein Wissen und seine Erfahrung gab er über viele Jahre hinweg an jüngere Mitglieder weiter und prägte so Generationen von Feuerwehrleuten.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesens würdigt mit diesem seltenen Jubiläum nicht nur die außergewöhnlich lange Mitgliedschaft, sondern auch die unermüdliche Einsatzbereitschaft von Wilhelm Christoffers. Sein Lebenswerk steht beispielhaft für den ehrenamtlichen Dienst am Nächsten und verdient höchste Anerkennung.

(Mitteilung im Original verfasst von Enno Campen, Feuerwehr Wiesens)

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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