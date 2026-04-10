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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Sportraum-Deckenlampe fängt Feuer

Aurich-Sandhorst (ots)

Die Feuerwehr Sandhorst wurde in den Donnerstagmittagsstunden zu einem Fitnessstudio in der Straße Hoher Berg gerufen. Zuvor war dort ein Leuchtmittel in Brand geraten, das Feuer konnte durch den Einsatz eines Pulverlöschers sowie das Abschalten der Stromzufuhr jedoch schnell durch anwesende Mitarbeiter eingedämmt werden. Durch die Einsatzkräfte ist der Löscherfolg im Zuge der Brandnachschau mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert worden. Auch nahmen die Feuerwehrleute den darüberliegenden Dachboden in Augenschein, um eine unbemerkte Ausbreitung der Flammen auszuschließen. Der noch leicht verqualmte Innenraum wurde durch Querlüftung vom Rauch befreit, ehe der Einsatz nach etwas mehr als einer halben Stunde beendet werden konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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