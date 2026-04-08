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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heimrauchmelder schlug Alarm

Aurich (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Fockenbollwerkstraße meldeten der Wittmunder Regionalleitstelle am Mittwochmorgen einen ausgelösten Rauchmelder. Durch den abgesetzten Notruf alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich verschafften sich Zugang zu der entsprechenden Wohnung, nachdem auf Klingeln und Klopfen an der Tür keine Reaktion erfolgte. In den Räumlichkeiten stellten sie jedoch kein Schadensereignis fest und übergaben die Einsatzstelle anschließend der Polizei.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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