FW-AUR: Heimrauchmelder schlug Alarm
Aurich (ots)
Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Fockenbollwerkstraße meldeten der Wittmunder Regionalleitstelle am Mittwochmorgen einen ausgelösten Rauchmelder. Durch den abgesetzten Notruf alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich verschafften sich Zugang zu der entsprechenden Wohnung, nachdem auf Klingeln und Klopfen an der Tür keine Reaktion erfolgte. In den Räumlichkeiten stellten sie jedoch kein Schadensereignis fest und übergaben die Einsatzstelle anschließend der Polizei.
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