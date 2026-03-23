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Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ausreisepflichtiger 50-Jähriger versucht mit mehreren Dokumenten verschiedener Länder nach Deutschland einzureisen

Perl (ots)

Am Samstag, den 21. März 2026 gegen 11:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 50-jährigen belarussischen Staatsangehörigen.

Dieser wollte mit einem grenzüberschreitenden Reisebus über die BAB 8 von Luxemburg kommend in die Bundesrepublik einreisen. Der Reisende wies sich mit einer abgelaufenen lettischen Identitätskarte gegenüber den Beamten aus. Zudem führte er eine niederländische Asylkarte der Niederlande und eine Asylbescheinigung aus Belgien mit. Aktuell befindet sich der belarussische Staatsangehörige in Luxemburg und den Niederlanden in laufenden Asylverfahren.

Die Abfrage im polizeilichen Informationssystem führte zu mehreren Ausschreibungen verschiedener Behörden. Das abgelaufene lettische Dokument war zur Einziehung ausgeschrieben worden. Weiterhin wurde der 50-Jährige von der Zentralen Ausländerbehörde Zirndorf gesucht, da er ausreisepflichtig ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige nach Luxemburg zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

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