Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Nach Diebstahl in Kiosk - Mann mit offenem Haftbefehl festgenommen

Oldenburg (ots)

Am Sonntag kam es am Hochheider Weg zu einem Diebstahl in einem Kiosk. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger konnte im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden, der Mann hatte mehrere offene Haftbefehle.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Mann gegen 13:30 Uhr den Verkaufsraum des Kiosks. Dort nahm er zunächst eine Getränkedose aus dem Sortiment und steckte diese in seine Hosentasche. Anschließend begab er sich zur Kasse und legte lediglich einige Süßigkeiten vor, die er bezahlen wollte.

Die Mitarbeiterin des Kiosks bemerkte den Vorgang und sprach den Mann beim Bezahlvorgang auf die unbezahlte Getränkedose an. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen der Mitarbeiterin und dem 44-Jährigen.

Als der Mann im Anschluss versuchte, den Kiosk zu verlassen, sprachen ihn Passanten an. Daraufhin drohte der Mann mit einem Messer und flüchtete dann zu Fuß. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der 44-Jährige in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus lief.

Die alarmierten Polizeibeamten suchten das Gebäude auf und trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem Kellerraum an. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnte neben dem Diebesgut auch ein Messer bei dem Mann aufgefunden werden. Zudem ergab eine Überprüfung der Personalien, dass gegen den 44-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestanden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Diebstahls mit Messer wurde eingeleitet. (515416)

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