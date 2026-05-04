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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei sucht Zeugen und mögliche Opfer nach Vorfall im Olantis

Oldenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Samstagabend im Olantis Huntebad sucht die Polizei nach Zeugen sowie möglichen betroffenen Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wandten sich gegen 19:30 Uhr zwei junge Frauen an das Schwimmbadpersonal und meldeten einen auffälligen Mann. Sie gaben an, beobachtet zu haben, wie dieser wiederholt die Nähe zu Mädchen gesucht habe und trotz mehrfacher Ansprache sein Verhalten nicht einstellte.

Durch Mitarbeiter des Schwimmbades wurde der 25-jährige Mann in Begleitung der Polizei des Bades verwiesen. Die eingesetzten Beamten stellten seine Personalien fest und nahmen die Aussagen der beiden Hinweisgeberinnen auf.

Vor Ort konnten keine möglichen Opfer ermittelt werden. Daher ist derzeit unklar, ob es tatsächlich zu einer sexuellen Belästigung gekommen ist.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen sowie betroffene Personen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (512999)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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