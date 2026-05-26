Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht in Scheffelschule ein (24./25.065.2026)

Blumberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen ist ein Unbekannter in die Scheffelschule in der Kirchstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Schulhofs gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen.

Ob er dort etwas entwendete und wie hoch der verursachte Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtige Beobachtungen können dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Tel. 0771 83783-0 mitgeteilt werden.

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