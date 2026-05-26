Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung Hauptstraße/Villinger Straße - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (23.05.2026)

Unterkirnach (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind das Resultat eines Unfalls auf der Einmündung der Hauptstraße auf die Villinger Straß am Samstagnachmittag. Eine 62-jährige Suzukifahrerin bog von der Hautpstraße auf die Villinger Straße ab und kollidierte dabei mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen, die mit einem Honda in Richtung L173 unterwegs war. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn.

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