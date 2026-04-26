Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Fortbildung zur Absturzsicherung bei der Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg

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Landkreis Oldenburg (ots)

Im April fand im Rahmen der Kreisausbildung der Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg eine Fortbildung zum Thema Absturzsicherung statt. Ziel der Ausbildung ist es, Einsatzkräfte für sicheres Arbeiten in Bereichen mit Absturz- und Durchbruchgefahr zu sensibilisieren und entsprechend zu qualifizieren.

Für den praktischen Ausbildungsteil stellte die Firma Kathmann auf ihrem Betriebsgelände in Schierbrok einen Baukran zur Verfügung. An diesem konnten die Teilnehmenden unter realistischen Bedingungen in Höhen von über 40 Metern trainieren.

Die Fortbildung "Sicheres Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr" vermittelt grundlegende Kenntnisse über Gefahren durch Abstürze sowie den sicheren Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung. Dazu gehören unter anderem das richtige Anlegen von Gurten und Seilsystemen, Knotenkunde sowie das Beurteilen geeigneter Anschlagpunkte.

Hintergrund der intensiven Ausbildung ist ein Anstieg der Unfallzahlen bei Tätigkeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Aufgrund der oft schweren Folgen solcher Unfälle haben die Themen Absturzsicherung und Höhenrettung in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Ausbilderin Katharina Warmuth betonte, dass für die Teilnahme an der Fortbildung neben einer guten körperlichen Fitness auch eine entsprechende Höhentauglichkeit erforderlich ist: "Die Einsatzkräfte bewegen sich teilweise in großen Höhen, das erfordert sowohl körperliche als auch mentale Voraussetzungen."

In praxisnahen Übungen trainierten die Feuerwehrmitglieder das sichere und strukturierte Arbeiten in der Höhe. Ziel der Fortbildung ist es, die Einsatzkräfte optimal auf entsprechende Einsatzlagen vorzubereiten und ihre Sicherheit nachhaltig zu erhöhen.

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