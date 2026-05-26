Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) Gemeinsame Motorradkontrollen des Polizeireviers Oberndorf und der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern (23.05.2026)

Dornhan (ots)

Bei bestem Motorradwetter haben Polizeibeamte des Polizeireviers Oberndorf am Neckar gemeinsam mit Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil am Samstag in der Freudenstädter Straße eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Motorradverkehr durchgeführt.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 50 Motorräder. Dabei führten sie auch Geräuschmessungen durch.

Bei zwei Motorrädern stellten die Polizisten erhebliche technische Mängel fest, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. An zwei weiteren Zweirädern waren die Reifen abgefahren, ein Biker fiel wegen unzulässiger Lärmentwicklung auf. Bei neun weiteren Motorrädern wurden einfache technische Mängel festgestellt, die durch die Fahrzeughalter nachträglich behoben werden müssen.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, wird die Polizei auch in diesem Jahr verstärkt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer hinsichtlich überhöhter Geschwindigkeit sowie weiterer Hauptunfallursachen kontrollieren. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt der Kontrollen auf der technischen Beschaffenheit und der Verkehrssicherheit der Motorräder.

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