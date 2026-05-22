POL-HRO: 84-Jähriger nach Verkehrsunfall auf der L39 verstorben (Ergänzungsmeldung)

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag soll es im Bereich des Paradiesweges in Güstrow zu einem körperlichen Angriff auf zwei Frauen gekommen sein. Laut Aussage der beiden angegriffenen Frauen, einer 49-jährigen Syrerin und deren 17-jährige Tochter, haben sie sich zunächst gegen 14:20 Uhr auf einem Gehweg im Paradiesweg befunden, als eine ...

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