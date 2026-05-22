POL-HRO: 84-Jähriger nach Verkehrsunfall auf der L39 verstorben (Ergänzungsmeldung)
Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)
Der 84-jährige Mann, der am 14.05.2026 bei einem Verkehrsunfall auf der L39 zwischen Dummerstorf und Laage schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am gestrigen Tag im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.
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