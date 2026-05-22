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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 84-Jähriger nach Verkehrsunfall auf der L39 verstorben (Ergänzungsmeldung)

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Der 84-jährige Mann, der am 14.05.2026 bei einem Verkehrsunfall auf der L39 zwischen Dummerstorf und Laage schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am gestrigen Tag im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6275081

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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