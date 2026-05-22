Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug überschlägt sich auf BAB14- Frau und Kind leicht verletzt

Grabow/LK Ludwigslust-Parchim (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr verunfallte eine 62-jährige Frau mit ihrer achtjährigen Enkelin auf der BAB14 kurz hinter der Anschlussstelle Grabow. Laut den vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 62-Jährige die BAB14 in Fahrtrichtung Dresden als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich der Mitsubishi daraufhin mehrfach überschlug ehe er letztlich auf dem Dach im Bankett zum Liegen kam. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch das Kind verletzten sich hierbei nur leicht. Beide wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der laufenden Maßnahmen und der Fahrzeugbergung war die Lastspur bis etwa 21 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000EUR geschätzt.

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