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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB24 bei Wittenburg nach LKW-Unfall

Wittenburg (ots)

Am heutigen Freitag kam es gegen 01:15 Uhr auf der Bundesautobahn 24 
in Fahrtrichtung Hamburg bei Wittenburg zu einem Verkehrsunfall mit 
einer schwerverletzten Person und erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 47-jähriger polnischer 
Fahrzeugführer mit seinem Sattelzuggespann alleinbeteiligt nach 
rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen 
Außenschutzplanke kollidiert. In Folge dessen kippte die 
Sattelzugmaschine, sodass das Gespann quer auf der Fahrbahn zum 
Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde in Folge des Verkehrsunfalls 
schwerverletzt mit dem Rettungswagen in das Helios Klinikum nach 
Schwerin verbracht.

Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit und muss durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Zuge der 
Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen ist die 
Bundesautobahn 24 seit 01.15 Uhr vollgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen 
dauern voraussichtlich bis weit in die Mittagsstunden hinein an.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 125.000 EUR. Die Polizei hat 
die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Marvin Gramsch
Polizeioberkommissar
AVPR Stolpe

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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