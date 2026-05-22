Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB24 bei Wittenburg nach LKW-Unfall

Wittenburg (ots)

Am heutigen Freitag kam es gegen 01:15 Uhr auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg bei Wittenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 47-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem Sattelzuggespann alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Außenschutzplanke kollidiert. In Folge dessen kippte die Sattelzugmaschine, sodass das Gespann quer auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde in Folge des Verkehrsunfalls schwerverletzt mit dem Rettungswagen in das Helios Klinikum nach Schwerin verbracht. Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit und muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen ist die Bundesautobahn 24 seit 01.15 Uhr vollgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern voraussichtlich bis weit in die Mittagsstunden hinein an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 125.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Marvin Gramsch Polizeioberkommissar AVPR Stolpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell