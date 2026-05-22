Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fünf Leichtverletzte bei Unfall mit Gefahrgut

Kavelstorf (ots)

Am 21.05.2026 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem verhängnisvollen Unfall bei Lagerarbeiten innerhalb einer Firmenhalle in Kavelstorf bei Rostock. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es in dem Industriegebiet zu einem kleineren Unfall mit einem Gabelstapler gekommen, der jedoch dazu führte, dass ein Kanister beschädigt wurde. Aus diesem soll dann eine Menge von ca. 20 Litern Formaldehyd ausgetreten sein. Obwohl der Staplerfahrer geistesgegenwärtig reagiert und sofort das Behältnis aus der Halle gefahren habe, wurden vier seiner Kollegen und er selbst leicht verletzt. Die fünf Verletzten wurden mit Atemwegsreizungen durch Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Kavelstorf, Dummerstorf, Bad Doberan, Hohenfelde, Nienhagen und Sanitz waren mit 35 Kammeraden und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Der beschädigte Kanister wurde schließlich durch den Gefahrgutzug Nord geborgen. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen eingeleitet. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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