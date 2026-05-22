PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fünf Leichtverletzte bei Unfall mit Gefahrgut

Kavelstorf (ots)

Am 21.05.2026 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem verhängnisvollen Unfall
bei Lagerarbeiten innerhalb einer Firmenhalle in Kavelstorf bei 
Rostock. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es in dem Industriegebiet
zu einem kleineren Unfall mit einem Gabelstapler gekommen, der jedoch
dazu führte, dass ein Kanister beschädigt wurde. Aus diesem soll dann
eine Menge von ca. 20 Litern Formaldehyd ausgetreten sein. Obwohl der
Staplerfahrer geistesgegenwärtig reagiert und sofort das Behältnis 
aus der Halle gefahren habe, wurden vier seiner Kollegen und er 
selbst leicht verletzt. Die fünf Verletzten wurden mit 
Atemwegsreizungen durch Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus 
verbracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kavelstorf, Dummerstorf, Bad Doberan, 
Hohenfelde, Nienhagen und Sanitz waren mit 35 Kammeraden und 11 
Fahrzeugen im Einsatz. Der beschädigte Kanister wurde schließlich 
durch den Gefahrgutzug Nord geborgen.

Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger 
Körperverletzung aufgenommen und die Ermittlungen zu den genauen 
Unfallumständen eingeleitet.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:01

    POL-HRO: Acht Fahrgäste bei Gefahrenbremsung in Touristenbahn verletzt

    Schwerin (ots) - Gestern Vormittag wurden mehrere Fahrgäste einer Schweriner Stadtrundfahrtenbahn infolge einer Gefahrenbremsung verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 11 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Friedrichstraße. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer Touristenbahn, die aus der Gaußstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren