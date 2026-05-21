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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank aufmerksamen Zeugen: Polizei nimmt Täter nach Raubstraftat in Schweriner Wohnung fest

Schwerin (ots)

Dienstagnachmittag gelang es der Polizei in Schwerin dank eines äußerst aufmerksamen Zeugen, zwei Tatverdächtige nach einer mutmaßlichen Raubstraftat auf frischer Tat festzunehmen. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Zeuge gegen 13:20 Uhr mit seinem Pkw die Knaudtstraße in Schwerin, als ihm zwei Männer auffielen, die offenbar versuchten, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Der Mann reagierte umsichtig, alarmierte unverzüglich die Polizei und schilderte seine Beobachtungen gegenüber der Einsatzleitstelle präzise.

Der schnelle Hinweis des Zeugen erwies sich für den weiteren Einsatzverlauf als entscheidend. Die eingesetzten Polizeikräfte, darunter auch Beamte der Bundespolizei, trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Beide Tatverdächtigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit wurden vor Ort festgenommen. Der 52-jährige Deutsche wurde bei dem mutmaßlichen Raubdelikt leicht verletzt. Am Tatort sicherte der Kriminaldauerdienst umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Schwerin am gestrigen Tag Haftbefehl gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen und ordnete dessen Vollzug an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Autofahrer für sein umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln. Der Fall zeigt erneut, wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung für eine schnelle und erfolgreiche Strafverfolgung sein können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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