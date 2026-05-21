Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Agrarbetriebe Ziel von Einbrechern

Zölkow/Grebbin/Parchim (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind unbekannte Täter in zwei nahe beieinanderliegende landwirtschaftliche Betriebe bei Parchim eingedrungen. Dabei entwendeten sie unter anderem GPS-Systeme und Werkzeuge.

Zu einem hohen Sachschaden kam es in Zölkow, nachdem Unbekannte mehrere GPS-Tracker von Traktoren der Marke John Deere demontiert und entwendet haben sollen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum weitläufigen Gelände des Agrarbetriebes und erkundschafteten dieses offenbar. Mehrere Tore und Türen standen nach der Tat offen. Ein Versuch, das Bürogebäude des Betriebes gewaltsam zu öffnen, misslang. An drei Schleppern, die sich unter einer überdachten Abstellfläche befanden, wurden anschließend die GPS-Systeme entwendet. Auch von einem weiteren Traktor in einer Lagerhalle wurde das Ortungssystem gestohlen.

In Grebbin ereignete sich nur wenige Kilometer entfernt ein weiterer Einbruch in einen Agrarbetrieb. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten des landwirtschaftlichen Betriebes. Verschiedene Gebäudeteile wurden in dem weiteren Verlauf mutmaßlich durchsucht. Die Täter entwendeten dabei mehrere Werkzeuge der Marken DeWalt und Bosch. Neben den Werkzeugen hatten es die Täter offenbar auch auf die vorgefundenen Lebensmittel abgesehen- unter anderem verschwanden Bockwürste und Brötchen.

Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Zudem wird ein möglicher Zusammenhang der beiden Vorfälle geprüft. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei in Parchim oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache entgegen.

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