Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Unfälle bei Starkregen auf der BAB 20

Grevesmühlen (ots)

Innerhalb weniger Minuten ereigneten sich am Mittwoch während eines Starkregens zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 20. Gegen 19 Uhr kam am Mittwoch der 44-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter kurz hinter der Anschlussstelle Grevesmühlen in Fahrtrichtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Bankette und überschlug sich nachfolgend. Der 44-jährige Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zum Zwecke weiterer durchzuführender medizinischer Untersuchungen von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Grevesmühlen gefahren. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter musste im Anschluss der Unfallaufnahme geborgen werden. Polizeilich wird der Sachschaden auf 30.000 Euro geschätzt. Wenige Minuten später, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich ein weiterer witterungsbedingter Unfall. Der 18-jährige Fahrer eines Audi befuhr die BAB 20 in Richtung Lübeck. Nach eigenen Angaben überholte ein anderer Pkw den Audi-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Lüdersdorf. Dadurch fuhr der 18-Jährige mit seinem Audi weiter rechts und nahm dabei nicht eine auf der Fahrbahn befindliche Wasseransammlung wahr. Beim Durchfahren der Wasseransammlung kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach in der Folge mehrere Wildschutzzäune und kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen. Der 18-Jährige erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum nach Lübeck gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste geborgen werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 18-Jährigen ergab keine Auffälligkeiten. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 22.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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