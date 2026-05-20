Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43 Jahre alter Mann aus Schwerin vermisst

Schwerin (ots)

Seit heute wird ein 43-jähriger Mann aus Schwerin vermisst.

Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://shorturl.at/xNXCp

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51802224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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