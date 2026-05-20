Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor falschen Polizeibeamten in Bützow und Rostock- Polizei rät zur Vorsicht

Rostock/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bützow bei der Polizei, nachdem sie Anrufe von einem unbekannten Mann erhalten hatten, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Nach bisherigen Erkenntnissen berichtete der Anrufer in mindestens sechs Fällen von einem angeblichen Einbruch in der Kühlungsborner Straße. Unter dem Vorwand, die Polizei müsse gegebenenfalls zur Beruhigung der Anwohner vorbeikommen, versuchte der Täter offenbar, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Die Anrufe erfolgten jeweils mit unterdrückter Rufnummer und richteten sich gezielt an ältere Menschen.

Alle Betroffenen reagierten umsichtig, beendeten die Gespräche und informierten umgehend das zuständige Polizeirevier.

Auch im Bereich Rostock wurde ein ähnlicher Fall bekannt. Dort erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der sie gezielt nach Wertgegenständen ausfragte.

Vergleichbare Sachverhalte wurden zudem aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6278285).

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger um erhöhte Wachsamkeit.

Folgende Präventionshinweise können hierbei hilfreich sein:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Polizeibeamte ausgeben und nach Geld, Schmuck oder Wertgegenständen fragen.

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse.

Seien Sie misstrauisch bei Anrufen mit unterdrückter oder unbekannter Rufnummer.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder verunsichern.

Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort eigenständig.

Rufen Sie im Zweifel selbst bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110 an.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Fremde.

Sprechen Sie insbesondere mit Familienangehörige und Bekannte über diese Betrugsmasche.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und verdächtige Anrufe unverzüglich zu melden.

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