Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Jungen aus Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Seit dem 16.05.2026 wird ein 16-jähriger Junge aus einer Jugendeinrichtung in Güstrow vermisst.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=220236&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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