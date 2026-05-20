POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Jungen aus Güstrow
Güstrow/Landkreis Rostock (ots)
Seit dem 16.05.2026 wird ein 16-jähriger Junge aus einer Jugendeinrichtung in Güstrow vermisst.
Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=220236&processor=processor.sa.pressemitteilung
Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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