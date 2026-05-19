Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eigentümer entdecken gestohlene Mopeds noch am selben Tag wieder

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag wurden zwei Simson-Krafträder vom Parkplatz einer Schule im Güstrower Stadtteil Bockhorst entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 11:45 Uhr.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Simson S51 in den Farben Hellgrün und Hellblau.

Noch in der Nacht meldeten sich die Eigentümer bei der Polizei und teilten mit, dass beide Mopeds im Bereich Buchenweg im Stadtteil Distelberg wieder aufgefunden wurden. Die Fahrzeuge waren zwar unbeschädigt, jedoch nahezu leergefahren.

Die Polizei geht davon aus, dass die Mopeds im genannten Zeitraum bewegt wurden und möglicherweise von Zeugen im Bereich Bockhorst, Distelberg oder auf möglichen Fahrstrecken dazwischen gesehen worden sein könnten.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am gestrigen Tag verdächtige Personen beobachtet oder Hinweise zu den beiden Simson-Mopeds geben? Insbesondere werden Hinweise zu Personen gesucht, die mit den Fahrzeugen unterwegs waren oder sich auffällig im Bereich der Schule beziehungsweise im Bereich Buchenweg aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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