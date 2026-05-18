Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ödlandbrand im IGA-Park

Rostock (ots)

Am heutigen Montag, den 18. Mai 2026, wurden Polizei und Feuerwehr Rostock gegen 11:45 Uhr über einen Brand im Bereich eines Schilfgürtels im IGA-Park in Rostock informiert. Ein Hinweisgeber hatte die Einsatzkräfte über aufsteigenden Rauch in Kenntnis gesetzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet aus bislang ungeklärter Ursache Ödland in Brand und breitete sich auf etwa fünf bis sechs Hektar Ödland aus. Die Berufsfeuerwehr Rostock war mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand ablöschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Derzeit dauern Restlöscharbeiten an einzelnen Glutnestern noch an. Verletzt wurde niemand.

Der Kriminaldauerdienst ist zur Spurensicherung am Brandort im Einsatz. Die Polizei hat zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

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