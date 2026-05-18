PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei identifiziert Tatverdächtige nach Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn - Ermittlungen wegen Betruges und Diebstahls in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Samstagabend wurde ein aufmerksamer Nachbar in der Schweriner Gartenstadt auf zwei Männer aufmerksam, die mit einem Werkzeugkoffer eine Nachbarwohnung betraten. Da ihm die Situation ungewöhnlich erschien, erkundigte sich der 46-Jährige nach dem Rechten. Die 69-jährige Bewohnerin bestätigte zunächst, einen Elektronotdienst beauftragt zu haben. Nach Abschluss der Arbeiten suchte der Nachbar erneut das Gespräch mit der Seniorin. Dabei stellte er fest, dass die Frau sichtlich aufgelöst war. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass aus ihrem Portemonnaie Bargeld fehlte und die vermeintlichen Handwerker zudem eine unangemessen hohe Summe für ihre Dienstleistung gefordert hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Seniorin zuvor telefonisch einen Elektronotdienst kontaktieren wollen. Unter der von ihr gewählten Nummer sei jedoch zunächst niemand erreichbar gewesen. Kurze Zeit später erhielt die Geschädigte mehrere Rückrufe von einer anderen Telefonnummer, in dessen Verlauf ein kurzfristiger Termin vereinbart wurde und die beiden Männer an der Wohnanschrift erschienen. Die Männer konnten während der Arbeiten zeitweise unbeobachtet agieren. Dies nutzten sie offenbar, um 120 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie der Geschädigten zu entwenden. Darüber hinaus verlangten die Tatverdächtigen einen deutlich überhöhten Betrag für die ausgeführte Dienstleistung. Da die 69-Jährige die Forderung nicht in bar begleichen konnte, boten die Männer eine Kartenzahlung an. Nach Angaben der Geschädigten wurde hierbei jedoch ein Betrag eingegeben, der ein Vielfaches der ursprünglich genannten Summe betrug.

Als die Frau die Männer mit den Vorwürfen konfrontierte, verließen diese die Wohnung.

Der aufmerksame Nachbar hatte ein Foto des genutzten Fahrzeuges gefertigt und dieses den eingesetzten Polizeibeamten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte das Fahrzeug noch in derselben Nacht im Stadtgebiet festgestellt werden. Die Polizei identifizierte daraufhin zwei 19-jährige Tatverdächtige mit afghanischer beziehungsweise türkischer Nationalität aus Essen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges sowie des Diebstahls aufgenommen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Nachbarn für sein umsichtiges Verhalten und die schnelle Weitergabe der entscheidenden Hinweise. Dies hat maßgeblich zur Identifizierung der Tatverdächtigen beigetragen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   - Lassen Sie Handwerker oder Dienstleister nur nach vorheriger 
     Terminvereinbarung in die Wohnung.
   - Holen Sie im Zweifel eine zweite Meinung von Angehörigen oder 
     Nachbarn ein.
   - Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihrer 
     Wohnung.
   - Prüfen Sie Rechnungen und Zahlungsbeträge sorgfältig, 
     insbesondere bei Kartenzahlungen.
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Situationen umgehend die 
     Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:38

    POL-HRO: Verkehrsunfallstatistik der Polizei im Landkreis Rostock für das Jahr 2025

    Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) - Im Jahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow insgesamt 7.579 Verkehrsunfälle registriert. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich stärker fiel jedoch die Zunahme bei Verkehrsunfällen ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 18.05.2026 – 13:15

    POL-HRO: Zwei alkoholisierte Fahrer nach Verkehrsunfällen gestoppt

    Pritzier/Wöbbelin/Stolpe (ots) - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Freitag zwei alkoholisierte Fahrzeugführer nach Verkehrsunfällen aus dem Verkehr gezogen. Am frühen Morgen gegen 06:20 Uhr fiel den Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit auf der B5 ein Opel durch eine unsichere Fahrweise auf. Das Fahrzeug kam in Richtung Pritzier fahrend nach ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:55

    POL-HRO: 19-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole auf Personengruppe

    Tessin / Landkreis Rostock (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es zu zwei Einsätzen der Sanitzer Polizei in Tessin, nachdem ein 19-jähriger Deutscher offenbar gewalttätig gegenüber mehreren Personen auftrat. Bereits gegen 22:40 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Rahmen einer Feierlichkeit im Bereich Helmstorfer Weg / Ecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren