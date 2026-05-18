Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei identifiziert Tatverdächtige nach Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn - Ermittlungen wegen Betruges und Diebstahls in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Samstagabend wurde ein aufmerksamer Nachbar in der Schweriner Gartenstadt auf zwei Männer aufmerksam, die mit einem Werkzeugkoffer eine Nachbarwohnung betraten. Da ihm die Situation ungewöhnlich erschien, erkundigte sich der 46-Jährige nach dem Rechten. Die 69-jährige Bewohnerin bestätigte zunächst, einen Elektronotdienst beauftragt zu haben. Nach Abschluss der Arbeiten suchte der Nachbar erneut das Gespräch mit der Seniorin. Dabei stellte er fest, dass die Frau sichtlich aufgelöst war. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass aus ihrem Portemonnaie Bargeld fehlte und die vermeintlichen Handwerker zudem eine unangemessen hohe Summe für ihre Dienstleistung gefordert hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Seniorin zuvor telefonisch einen Elektronotdienst kontaktieren wollen. Unter der von ihr gewählten Nummer sei jedoch zunächst niemand erreichbar gewesen. Kurze Zeit später erhielt die Geschädigte mehrere Rückrufe von einer anderen Telefonnummer, in dessen Verlauf ein kurzfristiger Termin vereinbart wurde und die beiden Männer an der Wohnanschrift erschienen. Die Männer konnten während der Arbeiten zeitweise unbeobachtet agieren. Dies nutzten sie offenbar, um 120 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie der Geschädigten zu entwenden. Darüber hinaus verlangten die Tatverdächtigen einen deutlich überhöhten Betrag für die ausgeführte Dienstleistung. Da die 69-Jährige die Forderung nicht in bar begleichen konnte, boten die Männer eine Kartenzahlung an. Nach Angaben der Geschädigten wurde hierbei jedoch ein Betrag eingegeben, der ein Vielfaches der ursprünglich genannten Summe betrug.

Als die Frau die Männer mit den Vorwürfen konfrontierte, verließen diese die Wohnung.

Der aufmerksame Nachbar hatte ein Foto des genutzten Fahrzeuges gefertigt und dieses den eingesetzten Polizeibeamten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte das Fahrzeug noch in derselben Nacht im Stadtgebiet festgestellt werden. Die Polizei identifizierte daraufhin zwei 19-jährige Tatverdächtige mit afghanischer beziehungsweise türkischer Nationalität aus Essen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges sowie des Diebstahls aufgenommen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Nachbarn für sein umsichtiges Verhalten und die schnelle Weitergabe der entscheidenden Hinweise. Dies hat maßgeblich zur Identifizierung der Tatverdächtigen beigetragen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie Handwerker oder Dienstleister nur nach vorheriger Terminvereinbarung in die Wohnung. - Holen Sie im Zweifel eine zweite Meinung von Angehörigen oder Nachbarn ein. - Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung. - Prüfen Sie Rechnungen und Zahlungsbeträge sorgfältig, insbesondere bei Kartenzahlungen. - Verständigen Sie bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei.

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